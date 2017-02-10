Проишествия 

Власти Ирана объявили о вскрытии ячейки ДАИШ, готовившей теракты в стране

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Бойцы контртеррористических сил Ирана. Иллюстрация: iran-daily.com

В Иране раскрыта террористическая ячейка «элементов ДАИШ» (группировка «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ), которая готовила теракты 10 февраля, в день 38-й годовщины Исламской революции 1979 года. Об этом в пятницу заявил генеральный прокурор ИРИ Мохаммад Джафар Монтазери, сообщает Iran Daily.

По словам генпрокурора Ирана, главари ДАИШ таким образом пытались отомстить иранскому народу и его правительству за поддержку законных властей Ирака и Сирии, ведущих войну с террористической организацией.

Как заверил Монтазери, в ближайшее время общественности будут представлены подробности проведённой спецслужбами страны операции, а тажке информация о сорванных планах террористов.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/10/vlasti-irana-obyavili-o-vskrytii-yacheyki-daish-gotovivshey-terakty-v-strane

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