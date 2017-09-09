Власти Флориды планируют эвакуировать более 5,5 млн человек из-за «Ирмы»
Ураган «Ирма», который по своей силе будет мощнее, чем «Харви» в Техасе, приближается к берегам американской Флориде. Как сообщает АР, власти штата уже рекомендовали 5,6 млн местных жителей эвакуироваться.
Тем временем, Военно-морские силы США направляют во Флориду авианосец с гуманитарной помощью для пострадавших в результате урагана. Туда же вылетают несколько военных самолетов.
Ранее президент США Дональд Трамп выделил более $ 15 млрд на ликвидацию последствий урагана «Харви» в Техасе.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/09/vlasti-floridy-planiruyut-evakuirovat-bolee-55-mln-chelovek-iz-za-irmy