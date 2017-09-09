Проишествия 

Власти Флориды планируют эвакуировать более 5,5 млн человек из-за «Ирмы»

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Иллюстрация: belta.by

Ураган «Ирма», который по своей силе будет мощнее, чем «Харви» в Техасе, приближается к берегам американской Флориде. Как сообщает АР, власти штата уже рекомендовали 5,6 млн местных жителей эвакуироваться.

Тем временем, Военно-морские силы США направляют во Флориду авианосец с гуманитарной помощью для пострадавших в результате урагана. Туда же вылетают несколько военных самолетов.

Ранее президент США Дональд Трамп выделил более $ 15 млрд на ликвидацию последствий урагана «Харви» в Техасе.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/09/vlasti-floridy-planiruyut-evakuirovat-bolee-55-mln-chelovek-iz-za-irmy

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