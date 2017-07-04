Власти Египта ожидают восстановления туристической отрасли в 2018 году

Единый государственный египетский центр статистической информации опубликовал данные за май 2017 года, демонстрирующие существенный прирост количества иностранных туристов в стране. По сравнению с маем 2016 года их стало больше почти на треть — 574 тысячи человек против 432 тысяч годом ранее.

«Ожидаю полного восстановления в 2017 и 2018 годах. Туризм в Египте начал постепенно восстанавливаться, поток туристов растет, есть сигналы, что скоро отрасль снова станет флагманом нашего экономического развития», — прокомментировал эти показатели министр туризма Египта Яхья Рашед в эфире телеканала «ОН-ТВ».

Ранее сообщалось, что доходы туристической отрасли Египта за три месяца текущего года возросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а в марте иностранных туристов в страну приехало в полтора раза больше, чем за год до этого.

Основным стимулом для восстановления турпотока называются меры по усилению авиационной безопасности, предпринятые властями Египта после теракта против российского самолета с туристами над Синайским полуостровом в конце октября 2015 года. На данный момент, сообщает госкомитет по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, а также США сняли ограничение на посещение Египта. Однако у российских авиационных властей и экспертов остаются немалые опасения, что приложенных усилий недостаточно для полного исключения террористических рисков.