Владислав Сурков выразил соболезнования в связи с гибелью комбата Гиви

Об этом сообщает портал «Мой Донецк».

Помощник Президента России Владислав Юрьевич Сурков выразил соболезнования семье и близким Михаила Толстых (Гиви) в связи со смертью Героя Донбасса.

Более 55 тысяч жителей Республики пришли сегодня проститься с командиром подразделения «Сомали» Михаилом Толстых (Гиви).

С утра в здании Донбасс Оперы состоялась гражданская панихида. После многотысячного траурного шествия по центральной улице Донецка, тело легендарного комбата было предано земле на городском кладбище «Донецкое море».

Наряду с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым свои соболезнования близким прославленного героя высказали спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов и представители политических партий и организаций дружественных государств.

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