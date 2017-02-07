Владислав Бриг: Украина потеряла совесть, встав на колени перед господином с Запада
Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бриг в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.
«За эти три года Украина полностью утратила свой суверенитет и фактически утрачивает субъективность. Представители Украины на Минских переговорах ведут себя абсолютно как зависимые люди, которые ждут инструкции от кого-то. Украинская сторона постоянно пытается вытеснить представителей наших Республик, настаивая на том, что они якобы воюют с Россией, при этом война не объявленная», — сказал Владислав Бриг.
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Метки по теме: Владислав Бриг; ВСУ; Минские соглашения; программа На самом деле; Украина; Украина и США
По материалам: http://news-front.info/2017/02/07/vladislav-brig-ukraina-poteryala-sovest-vstav-na-koleni-pered-gospodinom-s-zapada/