Владислав Бриг: Украина потеряла совесть, встав на колени перед господином с Запада

Депутат Народного Совета ДНР Владислав Бриг в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«За эти три года Украина полностью утратила свой суверенитет и фактически утрачивает субъективность. Представители Украины на Минских переговорах ведут себя абсолютно как зависимые люди, которые ждут инструкции от кого-то. Украинская сторона постоянно пытается вытеснить представителей наших Республик, настаивая на том, что они якобы воюют с Россией, при этом война не объявленная», — сказал Владислав Бриг.