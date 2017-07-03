Владимира Машкова не пустили в Одессу на съемки второй части «Ликвидации»

Слухи о том, что популярный сериал «Ликвидация» продлится на второй сезон, оказались не беспочвенными.

В социальных сетях известный продюсер Сергей Члиянц — по месту рождения одессит — рассказал об этом широкой аудитории. Как выяснилось, исполнителя главной роли Владимира Машкова не пустят в Одессу сниматься — ему запрещен въезд на Украину.

«Этот пост только для одесситов, — пишет Сергей Члиянц. — Год назад старшие товарищи пригласили меня, наверное, как одессита, поучаствовать в съемках второй части фильма „Ликвидация“. Я должен был подготовить и провести съемки в Одессе. Время, сами понимаете, не простое, и можно было ожидать всяческих непредвиденностей. Однако все шло на удивление гладко и намного проще, чем я ожидал».

Как отметил продюсер, местные власти и представители силовых структур оказали серьезную поддержку проекту, а многие уверяли в желании активно помогать съемкам фильма.

«И вдруг как гром среди ясного неба: актеру Владимиру Машкову запрещен въезд на Украину. Какая же „Ликвидация“ без Давида Гоцмана?!

Итак: съемки сорваны. Большой бюджет фильма не потрачен в Одессе. Кинематографисты и артисты нашего города без хорошей работы, а сам город — без любимого фильма», — написал Сергей Члиянц.

«Скажите, одесситы, не вы ли приветствовали, стоя на открытии Одесского фестиваля, присуждение Машкову звания почетного гражданина нашего города?» — пишет он, отмечая, что лично видел, как весь зал аплодисментами приветствовал артиста.

«И вот теперь… почетный гражданин Одессы, легендарный Давид Гоцман, один из лучших актеров нашего времени, Владимир Машков, не имеет права сниматься в кино в Одессе.

Можно ли вот так растоптать любовь сотен тысяч одесситов и миллионов граждан Украины? Эй, вы там, наверху!!! У вас есть другой Гоцман? Вы что, назло? Что вам сделал актер? Что думаете, одесситы?» — спрашивает продюсер.

Остается только посетовать, что из-за политики теряет культура. Декорации сериала «Мурка», который вышел недавно в телеэфир, строили в России. Но разве можно полностью передать колорит одного города в декорациях, выстроенных в другом, еще и в другой стране?

Читайте также: Вакарчук назвал главного врага украинского народа