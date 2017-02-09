Владимир Рогов: Враг не сможет нас расколоть

Постоянный эксперт News Front, вежливый запорожец Владимир Рогов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский. По словам Владимира Рогова, враг не сможет нас расколоть никогда. Как бы он ни пытался, какие бы вбросы ни делал. Ложь звучит как правда, поэтому многие купились на версию, что якобы Гиви убили свои же. Однако судя по тенденциям, очень хорошо видно, что идет информационная атака, которую нужно выдержать, спокойно все разложить по полочкам и бороться дальше, до победы. Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: http://news-front.info/2017/02/09/vladimir-rogov-vrag-ne-smozhet-nas-raskolot/