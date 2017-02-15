Владимир Рогов: Украинцы бьют морды «хероям АТО» — ситуация закипает

Постоянный эксперт News Front, вежливый запорожец Владимир Рогов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Сегодня постукраинское пространство, контролируемое хунтой, должно было проснуться в новых политических реалиях. Какие они должны были быть – это уже к выражению, что история не имеет сослагательного наклонения. Показательный момент в том, что внезапно Порошенко уволил массу генералов…», — сказал Рогов.

По его словам, пока что украинцы бьют морды «хероям АТО», но скоро дойдет и до массовых протестов. Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: https://news-front.info/2017/02/15/vladimir-rogov-ukraintsy-byut-mordy-heroyam-ato-situatsiya-zakipaet/