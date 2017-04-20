Владимир Рогов: «Скакуны» празднуют день рождения своего вождя – Гитлера

Постоянный эксперт News Front, вежливый запорожец Владимир Рогов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Скакуны», «небратья», «бандерлоги», как угодно их можно назвать, празднуют день рождения своего вождя – Гитлера. Это четко характеризует ситуацию, сложившуюся на Украине», — сказал Владимир Рогов.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: https://news-front.info/2017/04/20/vladimir-rogov-skakuny-prazdnuyut-den-rozhdeniya-svoego-vozhdya-gitlera/