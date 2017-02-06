Владимир Рогов: Разговор с Трампом для Порошенко стал провалом и началом конца

Постоянный эксперт News Front, вежливый запорожец Владимир Рогов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Разговор с Трампом для Порошенко стал провалом и началом конца. Мы видим, что интенсивность обстрелов не сократилась. И это не по причине «благословения» Трампа. Это от отчаяния загнанной крысы, которая прекрасно понимает, что канцлер бабушка эту крысу может и не спасти», — сказал Владимир Рогов.