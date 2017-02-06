Украина 

Владимир Рогов: Разговор с Трампом для Порошенко стал провалом и началом конца

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Постоянный эксперт News Front, вежливый запорожец Владимир Рогов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Разговор с Трампом для Порошенко стал провалом и началом конца. Мы видим, что интенсивность обстрелов не сократилась. И это не по причине «благословения» Трампа. Это от отчаяния загнанной крысы, которая прекрасно понимает, что канцлер бабушка эту крысу может и не спасти», — сказал Владимир Рогов.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

Метки по теме: Владимир Рогов; Война на Донбассе; новости Украины; программа На самом деле; Трамп и Порошенко; Украина

По материалам: http://news-front.info/2017/02/06/vladimir-rogov-razgovor-s-trampom-dlya-poroshenko-stal-provalom-i-nachalom-konca/

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