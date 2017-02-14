Постоянный эксперт News Front, вежливый запорожец Владимир Рогов в эфире программы «На самом деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.

«Сегодня хотелось бы, естественно, хотим мы того или нет, поговорить о постукраинском пространстве. Это наша землю, место, где столкнулись любовь и нелюбовь. В ходе сегодняшнего разговора постараюсь доказать это на нескольких примерах», — сказал Владимир Рогов.

«Не удивлюсь, если на Украине начнут почитать «героические подвиги» Чикатило. Это в духе украинской современности», — добавил он.

Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.

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По материалам: https://news-front.info/2017/02/14/vladimir-rogov-ne-udivlyus-esli-na-ukraine-nachnut-pochitat-geroicheskie-podvigi-chikatilo/