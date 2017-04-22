Владельцев панамской фирмы Mossack Fonseca отпустили под залог

Суд в Панаме отпустил под залог двух основателей юридической фирмы Mossack Fonseca, которые были арестованы за отмывание денег в феврале этого года. Арест владельцев стал итогом скандала, в центре которго в 2016 году оказалась эта фирма из-за публикации «панамского архива». Об этом сообщает Reuters.

Адвокат основателей фирмы Гиллермина МакДоналд рассказала, что Юрген Моссак и Рамон Фонсека заплатили каждый по $ 500 тыс. и будут освобождены позднее в субботу. По ее словам, в суде посчитали, что господа Моссак и Фонсека не покинут страну, так как они сотрудничали со следствием.

Напомним, в апреле прошлого года Международная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала расследование, основанное на документах панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Архив документов охватил период с 1977 по 2015 год. В нем говориорсь об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств и еще более ста политиков и знаменитостей из 50 стран мира. Позднее ICIJ обнародовал расширенную базу данных клиентов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.

Правительство Панамы пообещало провести всестороннее расследование скандала с Mossack Fonseca и выяснить, насколько ее деятельность соответствовала местному и международному законодательству. Сама фирма назвала публикацию незаконной, основанной на похищенной информации и подала иск в суд.