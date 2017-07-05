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ВКС выполнили две задачи, ударив по ИГИЛ новейшими ракетами, — военный эксперт (ВИДЕО)

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ВКС выполнили две задачи, ударив по ИГИЛ новейшими ракетами, — военный эксперт (ВИДЕО) | Русская весна

Пуск новейших крылатых ракет Х-101 по объектам запрещенной группировки ИГИЛ в Сирии совмещал реальную боевую задачу с отработкой техники и подготовкой экипажей дальней авиации ВКС РФ, считает российский военный эксперт Виктор Мураховский.

По информации Минобороны России, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, взлетев с аэродрома Энгельс (Саратовская область), в среду нанесли удар ракетами Х-101 по объектам ИГИЛ* на границе провинций Хама и Хомс. Уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов, сообщают в МО РФ.

«Совмещается необходимое с полезным… Чем пускать ракеты где-нибудь на Новой Земле или на Куре (полигон на Камчатке), лучше уничтожить реальные объекты террористов. Это и реальный боевой опыт, и проверка вооружения и военной техники», — сказал Мураховский РИА Новости. 

Со своей стороны президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков отметил, что крылатые ракеты Х-101 уже применялись в Сирии. Причем ранее пуски проводились с существенно больших расстояний, а последний пуск — с тысячи километров.

«В настоящий момент в районе Хомса нет тех задач, которые не могла бы решить наша авиагруппировка, находящаяся в Хмеймиме, поэтому я склоняюсь к тому, что в данному случае это просто отработка применения данных ракет, только по реальным объектам», — сказал Сивков РИА Новости.

Х-101 — новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4,5 тысячи километров. Ракеты могут снаряжаться ядерной боевой частью.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1499269077

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