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ВКС России смогут отразить любое нападение, — Шойгу

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ВКС России смогут отразить любое нападение, — Шойгу | Русская весна

Проведенная в феврале внезапная проверка подтвердила способность Воздушно-космических сил РФ обеспечить оборону страны от современных и перспективных средств нападения, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Проверка подтвердила необходимость комплексного подхода к решению задач по защите важных объектов от средств воздушно-космического нападения, способность ВКС эффективно выполнять задачи по предназначению и обеспечивать оборону страны от современных и перспективных средств воздушно-космического нападения», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны. 

Он также напомнил, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего проверка проводилась в органах военного управления главного командования ВКС, подчиненных ему объединениях, соединениях и воинских частях. В ней участвовали 46 тысяч военнослужащих и 1,8 тысячи единиц вооружения и военной техники.

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«Впервые в составе единого вида Вооруженных сил действовали подразделения противовоздушной и противоракетной обороны, а также истребительной авиации, которые продемонстрировали четкое взаимодействие по поражению всех условных воздушных целей противника», — добавил министр.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487340641

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