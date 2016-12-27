ВКС России поддержали армию Турции, отступающую под ударами ИГИЛ в Алеппо

В минувшее воскресенье российская военная авиация впервые нанесла ракетно-бомбовые удары по оккупированному ИГИЛ* городу Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо.

Таким образом Россия впервые за время войны в Сирии оказала непосредственную поддержку турецким войскам, штурмующим город Аль-Баб уже почти полтора месяца.

Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 разбомбили позиции ИГИЛ в районе Аль-Баба, в результате чего были уничтожены несколько единиц военной техники террористов, передает агентство AMN со ссылкой на военный источник с авиабазы ВВС Сирии Кувейрис.

Несмотря на поддержку со стороны российской авиации, отряды спецвойск вооруженных сил Турции не смогли удержать больницу Аль-Фарук и холм Джабаль-аль-Акыл. Смертник ИГИЛ на машине со взрывчаткой взорвался на позициях солдат Эрдогана, а последовавшая атака боевиков вынудила их отступить с занятых объектов.

Между Москвой и Анкарой в последнее время наблюдается заметное потепление отношений, после того, как были преодолены разногласия, вызванные конфликтом вокруг сбитого турками в прошлом году в Латакии Су-24.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.