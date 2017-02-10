ВКС РФ знали о местоположении турецких военных, погибших при авиаударе, — генштаб Турции

Турецкая сторона заблаговременно оповестила российских военных о местоположении своих солдат в районе авиаудара под городом Эль-Баб в Сирии, сообщил в пятницу генштаб Турции.

Генштаб Турции утверждает, что не менял место дислокации своих подразделений в Сирии в районе Эль-Баба и делился с российской стороной координатами.

«Подразделения, по которым 9 февраля был нанесен удар, находились в этой точке порядка десяти дней. 8 февраля координаты расположения наших подразделений были переданы на (российскую) базу „Хмеймим“, — отмечается в сообщении.

— В то же время российский военный атташе в Анкаре был приглашен в генеральный штаб и координаты подразделений вновь были переданы ему», — говорится в сообщении, размещенном на сайте генштаба Турции.

В сообщении утверждается, что в результате подписанного 12 января двустороннего соглашения между Россией и Турцией «на протяжении месяца турецкие вооруженные силы делились информацией о проведении операции с российской стороной».

«Это делалось для предотвращения инцидентов во время операции в Сирии», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в результате непреднамеренного авиаудара ВКС России в районе сирийского города Эль-Баб погибли трое и были ранены 11 турецких военнослужащих.

В связи с трагическим инцидентом соболезнования выразил президент России Владимир Путин.

Позиция Кремля

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждал, что удар ВКС был непреднамеренным и произошел из-за несогласованности в предоставлении координат российским ВКС.

«Что касается причин (этого инцидента), причины его понятны. Здесь как такового спора нет (…). Ситуация очевидная: к сожалению, наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, в пределах этих координат турецких военных быть не должно было», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно поэтому эти непреднамеренные удары имели место», — добавил он.

На уточняющий вопрос, была ли изначально причиной удара ошибка турецкой разведки, Песков ответил: «Это несогласованность в предоставлении координат, я бы сформулировал так».

Читайте также: Эксперт рассказал о возможных причинах гибели турецких военных от удара ВКС России