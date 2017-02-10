ВКС РФ нанесли непреднамеренный удар на основе переданных Турцией координат

Унесший жизни трех турецких военных авиаудар российских войск в Сирии был нанесен на основе координат, переданных турецкой стороной, сказал в пятницу, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Reuters.

Турецкие военные сообщили о непреднамеренном ударе российских ВКС в ходе операции против боевиков террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) в районе сирийского города Аль-Баб 9 февраля.

«К сожалению, наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами, в пределах этих координат турецких военных быть не должно было», — сказал Песков журналистам.

«Это несогласованность в предоставлении координат, я бы сформулировал так», — отметил представитель Кремля.

Российские официальные лица ранее выразили соболезнования в связи со случившимся, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, напоминает Reuters.

«С нашей стороны мы расследуем произошедшее. Первая информация указывает на то, что произошла случайность, непреднамеренная случайность, ставшая результатом некорректной информации, координат», — сказал вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.