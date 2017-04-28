Виновных в гибели гражданских на КПП «Еленовка» будут судить в Гааге (ФОТО)

Общественная комиссия по сбору и фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе намерена в мае направить в Международный уголовный суд в Гааге материалы по факту обстрела со стороны ВСУ 27 апреля 2016 года территории вблизи КПП «Еленовка», в результате которого погибли пять человек, включая беременную женщину.

Об этом сегодня ДАН в годовщину трагедии сообщила адвокат, участник комиссии Елена Шишкина.

«На данный момент общественной комиссией по сбору и фиксации военных преступлений украинской власти на Донбассе ведется работа по обработке имеющихся материалов по военному преступлению, совершенному в отношении мирных граждан на границе ДНР возле КПП „Еленовка“.

Мы планируем в мае их уже направить в Гаагу по данному эпизоду», — сказала собеседница агентства.

Отметим, что ровно год назад, 27 апреля 2016 года, под обстрел со стороны украинских военных попал район контрольно-пропускного пункта «Еленовка», рядом с которым находилось скопление гражданского автотранспорта. Жертвами тогда стали пять мирных жителей, включая беременную женщину, еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

В Минобороны ДНР заявляли, что ВСУ вели целенаправленный огонь по мирным жителям, перед началом обстрела в небе над Еленовкой был замечен беспилотный летательный аппарат украинских военных, использовавшийся для разведки местности.

Напомним, что общественная комиссия по фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе официально начала работу в середине 2015 года. В нее входят специалисты в различных сферах, в частности, права и криминалистики.

Кроме того, в ДНР по фиксации и сбору доказательств военных преступлений Киева работает Спецкомиссия, она была создана согласно распоряжению Главы Республики Александра Захарченко.

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