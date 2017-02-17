Виновным в кризисе в Татфондбанке обещан «жесткий эффект»

Виновные в кризисной ситуации, в которой оказался казанский Татфондбанк, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Ситуацией занимаются специалисты и Центробанка, и руководство Республики Татарстан, и правоохранительные органы. Оценку действиям менеджмента банка давать не буду, ее дадут правоохранительные органы. Они ответят на вопрос: это халатность, мошенничество, воровство или что-то еще», — цитирует Бабича ТАСС. По словам полпреда, ситуация с Татфондбанком — это определенный вызов, поскольку этот банк является системообразующим для региона, обслуживающим не только население, но и большое количество объектов промышленности и экономики.

Как уже сообщало EADaily, в начале февраля в отношении нескольких топ-менежеров Татфондбанка и аффилированной с ним инвесткомпании «ТФБ-Финанс» были возбуждены уголовные дела. Общая сумма средств клиентов Татфондбанка, предположительно, обманным путем переведенных на счета дочерней компании, оценивается в 2 млрд рублей. В настоящий момент главным подозреваемым в хищении денег, переданных в доверительное управление инвесткомпании, является заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков. По ходатайству МВД Советский районный суд Казани поместил его под арест сроком до 2 апреля.

Практически одновременно с Михаилом Бабичем по ситуации с Татфондбанком высказался прокурор Татарстана Илдус Нафиков на пресс-конференции в Казани. По его словам, арест четверых причастных к махинациям менеджеров — это еще не конец: «Мы копаем более глубоко, и ни перед чем не остановимся. Эффект будет жесткий».

Кроме того, Нафиков пролил определенный свет на вопрос о будущем Татфондбанка, которое пока остается неопределенным — схема его санации до сих пор не утверждена. По словам прокурора, до 15 марта ЦБ должен предоставить какую-то оценку ситуации, а также в течение двух месяцев ожидается отчет Агентства по страхованию вкладов. «Мы до сих пор не теряем надежды на санацию банка. Было бы очень хорошо для всех, если бы этот вопрос был решен», — цитируют Илдуса Нафикова татарстанские СМИ.