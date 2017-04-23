Украина 

«Виновные понесут ответственность», — министр иностранных дел Австрии о взрыве авто ОБСЕ

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«Виновные понесут ответственность», — министр иностранных дел Австрии о взрыве авто ОБСЕ | Русская весна

Министр иностранных дел и интеграции Австрии, а также действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьян Курц выразил соболезнования семье погибшего сегодня в ЛНР сотрудника ОБСЕ. Он назвал инцидент трагедией и пообещал, что «виновные понесут ответственность».

«Трагические новости из Украины: патруль СММ наехал на мину. Один из членов патруля погиб, один ранен», — пишет Курц в своем Twitter.

Данные о пострадавших на данный момент расходятся с информацией «Русской Весны»: сейчас представителями Народной милиции ЛНР подтверждены ранения троих членов миссии ОБСЕ. У одного из пострадавших — контузия.

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«Выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Смерть коллеги — это шок для всей ОБСЕ. Необходимо тщательное расследование. Все виновные понесут ответственность», — заявил Курц.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492949648

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