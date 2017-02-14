Виктория Лопырева поздравила с Днем Валентина эротическим фото

Пикантный снимок 33-летней модели в прозрачном халате свел фанатов с ума.

Оголившаяся для пикантного кадра 33-летней фотомодель и обладательница титула «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева вызвала восхищение поклонников.

Посол чемпионата мира по футболу 2018 опубликовала в Instagram горячий снимок с очередной эротической фотосессии, на котором продемонстрировала фолловерам интимные подробности своей фигуры, облаченной в сексуальное нижнее белье.

Гламурная блондинка, которой подписчики советуют прекратить худеть, запечатлена на снимке в прозрачном халате, не скрывающем, а, напротив, подчеркивающем изгибы тела Лопыревой

Ростовская красавица, выставившая в камеру роскошный бюст, посвятила фото Дню Святого Валентина.

«Make love, not war», — подписала она снимок и сопроводила хэштегами #stValentinesday, #loveandpeace и #mood.

Подписчики восхитились красотой и подтянутыми формами девушки, сравнив ее с богиней.

«Что Вы с людьми делаете?», «Валентинка», «Ты лучшая», «Восхитительна», «Огонь», «Идеальная», «Ты такая секси», «Бомба», «Какие формы, просто загляденье», «Так все ж войны из-за вас», «Шикарная», — заявляют фанаты модели.

«Думаешь too much?», — поинтересовалась в комментариях у одного из подписчиков Лопырева.

Впрочем, не все поклонники ростовчанки высказали восхищение этим пикантным фото — некоторые не узнали кумира на снимке: «Вообще другая», «Не узнала! или это не вы?», «Не похожа на себя».