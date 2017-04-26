Виктория Боня полностью обнажилась на пляже

Фото голой Виктории Бони попали в Сеть благодаря папарацци. Однако пользователи предположили, что она сама стала инициатором пикантных снимков «для привлечения внимания к позабытой персоне».

Российская телезвезда Виктория Боня полностью обнажилась в Майами. 37-летняя экс-участница скандального телешоу «Дом-2» пришла на пляж с подругой и перед тем, как искупаться в океане, скинула всю одежду.

Папарацци удалось запечатлеть момент, как Боня выходит из воды. На некоторых фотографиях оголившаяся Боня смеется и с кем-то разговаривает, вероятно, подруга не попала в кадр.

Однако, не все пользователи Сети поверили в то, что Боня случайно попала в объектив фотокамеры папарацци. Они предположили, что «голыми» снимками она хочет привлечь к себе внимание, которое в последнее время стало угасать.

Не обошлось и без критики самого факта, что 37-летняя женщина разделась догола на пляже. Свои комментарии интернет-пользователи оставили на странице Бони в Instagram.

«Купается голая, привлекает внимание и мужа ищет», «зачем вы плаваете в Майами голышом?)))», «чего только не сделаешь ради того, чтобы привлечь внимание к своей позабытой персоне, даже разденешься догола», «твои фотки в Майами это жесть! Я себя так в 20 лет вела. Зачем ты так опускаешься даже обидна за тебя, и к тому же ты публичная личность!», «И, главное, фотограф оказался тут как тут, надо же создать впечатление, что за ней охотятся фотографы и что она кому-то интересна. Лучше бы не раздевалась, фигура мужская, талии нет», — раскритиковали звезду пользователи Сети.