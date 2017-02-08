Виктории Боня поблагодарила подписчиков за поддержку

На днях модель и телеведущая Виктория Боня огорошила своих поклонников обещанным сюрпризом. Но он оказался совсем не таким, какого ожидали верные фанаты от своей любимицы. Они то думали, что Вика объявит о своей очередной беременности или о долгожданной свадьбе. А она сообщила об окончательном разрыве со своим гражданским мужем и отцом ее дочери Алексом Смерфитом. Поклонники дружно бросились утешать свою любимицу, засыпав ее Инстаграм словами поддержки и одобрения:

Обидно, конечно, что потрачены лучшие годы! Но закрывается одна дверь — открывается несколько Все будет отлично! Из нашей жизни уходят те, кто нас не достоин

Виктория была искренне тронута такой дружелюбной реакцией своих подписчиков и поблагодарила их за поддержку, опубликовав следующий пост:

Спасибо всем за слова поддержки! Не ожидала, что такое количество людей будут переживать, как за собственные отношения… Хорошего вам воскресного дня! И не бойтесь открывать новые двери в своей жизни, за ними всегда стоят знания!

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/viktorii-bonya-poblagodarila-podpischikov-za-podderzhku.html