«Викинг» фильм 2016 — дата выхода, сюжет, актеры и роли, трейлер, кадры из фильма онлайн

Дата выхода: в мире — 6 января 2017 г., в России — 29 декабря 2016 г.. Преданные поклонники кино хорошо знают о том, что именно на конец года большинство кинокомпаний оставляют запуск в прокат своих самых лучших кинопроектов. Этот год не стал исключением. За несколько дней до Нового года на больших экранах в российских кинотеатрах появится долгожданный фильм. Зрители смогут посмотреть картину «Викинг». Данный кинопроект задумывался еще 7 лет назад. В основу этой киноленты легла великая история, наполненная трагичными моментами. Продолжительность съемок составила 92 дня. У продюсеров данного проекта в процессе работы над ним было желание создать что-то необычное и потрясающее.

Анатолий Максимов и Константин Эрнст выступили продюсерами этой киноленты. Вместе они работают уже не в первый раз. Ранее они трудились над созданием «Дозоров», а кроме того, вместе работали над производством кинофильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». Эти продюсеры вместе с режиссером киноленты Андреем Кравчуком представляют историческую драму, при просмотре которой зрители погрузятся во времена 10 века. Тот период в истории российского государства оказался переломным.

«Викинг» фильм 2016: о чём фильм — сюжет?

В 10 веке на территории нашего государства правит семейство Рюриковичей. Им приходится постоянно отражать набеги врагов на русские земли. Однако и в их роду между членами семейства отношения были далеки от идеальных. В определенный момент происходит трагедия — один из братьев Рюриковичей Олег во время охоты погибает под копытами лошади. Старший брат Ярополк берет на себя вину за это трагическое происшествие. Другой брат Владимир, который является в семействе младшим, должен совершить акт возмездия. Однако у него нет желания убивать своего брата, поэтому он решает отправиться на Ледяное озеро, где планирует укрыться. Однако за свой отказ отомстить за убийство ему в конечном итоге придется заплатить большую цену. Дружинник Олег приезжает за ним и заставляет Владимира вернуться. Викингом и является князь Владимир Святославович. Он выступает главным героем в этой картине.

Роль викинга в этом кинофильме сыграл Данила Козловский, который говоря об участии в этом фильме, сообщил, что данная роль стала для него профессиональным вызовом. По его словам, когда он готовился к съемкам в этом фильме, то ему пришлось погрузиться полностью в историю, при этом не съезжая в «псевдоисторическую сказку».

«Викинг» фильм 2016 — трейлер, смотреть онлайн:

Кроме этого актера в данном кинофильме режиссером были задействованы и другие не менее известные личности российского кино. Так, в этой истории зрители увидят Светлану Ходченкову и Александру Бортич. Также в картине снимался Александр Устюгов, Кирилл Плетнев. Кроме них для участия в съемках были приглашены Михаил Суханов, Игорь Петренко, а также другие актеры. Отметим, что в процессе кастинга на главные роли пробовались Сергей Безруков и Максим Матвеев.

«Викинг» фильм 2016 — дата выхода, сюжет, актеры и роли, трейлер, кадры из фильма онлайн. Для того чтобы зрители смогли полностью погрузиться в атмосферу 10 века, было создано более 2000 костюмов, при изготовлении которых использовали меха и кожу, а также ткани и металл. Для украшения костюмов применялась вышивка, которая была исключительно ручной работой. Орнаменты того времени брались за основу при создании костюмов для персонажей фильма. Это распространялось и на оружие. Все предметы, которые используются в фильме, были тщательным образом продуманы. Отметим, что в этом фильме присутствует 800 кадров компьютерной графики. Их использовали для того чтобы этот фильм стал подлинной реальностью.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7964-viking-film-2016-data-vyhoda-syuzhet-aktery-i-roli-treyler-kadry-iz-filma-onlayn.html