«Видит око, да зуб неймет», — в Крыму отреагировали на Ласточкино Гнездо в проморолике «Евровидения» (ВИДЕО)

Вице-премьер правительства Республики Крым, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский прокомментировал появление крымских пейзажей в украинском проморолике к «Евровидению».

Напомним, как сообщала ранее «Русская Весна», Киев не постеснялся включить живописные виды Ласточкиного Гнезда в рекламный ролик «незалежной» Come to Ukraine to celebrate diversity («Приезжайте на Украину праздновать разнообразие»).

«Есть хорошая поговорка: „Хоть видит око, да зуб неймет“… Сколько бы они ни заглядывались на это все, эта красота принадлежать им уже не будет никогда. Им бы хотелось, чтобы это было их, но это не их.

А то, что они вставили в ролик и тем самым лишний раз популяризировали одну из самых значимых и важных достопримечательностей нашего края, пусть себе показывают.

Они должны согласиться и понять, что это не их, это принадлежит всем крымчанам, это принадлежит России, это наше российское достояние», — цитируют Полонского РИА Новости.