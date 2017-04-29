Вице-губернатор признался в распиле бюджета на Зенит-Арене. И не покраснел…

Любопытный текст опубликовал в Фейсбуке вице-губернатор Петербурга Албин в ответ на ролик Навального о «Зенит-Арене», где речь шла о том, что около 30 миллиардов рублей при строительстве этого мегапроекта было украдено.

Трудно сказать, кто пишет вице-губернатору тексты на его страницах в соцсетях; возможно, и он сам. Но думать головой при этом не получается никак. Судите сами:

«Игорь Албин

Друзья! Часов с 16.00 вчерашнего дня мне стали поступать сообщения, что одно известное в России трепло опять «отжигает». Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил – на этот раз «жжет про Зенит-Арену». И я вечером, после работы, посмотрел перл от брехливого автора с загребущими руками и немигающим взглядом.

Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актёру самиздатовского киносериала: Лёха, хорош брехать! Сидишь в гриме по центру экрана, в комнате, напоминающую место, куда «народная тропа не зарастает», руками активно жестикулируешь, немигающими глазками сверкаешь – не пыльная работка. Пару громких адресов назвал, приплёл «везде воры и коррупционеры» и даже некоторых якобы уличил и, думаю, отработал миллиончик-другой спонсорского бабла. Кстати, почему-то принципиально на протяжении всего своего повествования не называешь имя олигарха, который почти две пятилетки пилил бюджет стадиона. Напомнить его имя? Или тебе страшно произносить это имя вслух? А может это имя тебе не позволено называть? Знаешь, Лёха, тебе бы взять лопату в руки, бетонной пылью подышать…»

Как видно, для вице-губернатора нет никаких секретов в том, что какой-то олигарх «две пятилетки пилил бюджет стадиона». Он даже знает имя этого олигарха (хотя тоже не называет – уподобляясь в этом «персонажу сомнительной креативности»).

Две пятилетки – срок солидный, и, по всей видимости, речь вряд ли идет о хищениях каких-нибудь жалких ста-двухсот миллионов рублей. Если на одном олимпийском трамплине умудрились украсть около семи миллиардов буквально за пару лет, то можно себе представить, сколько можно украсть за десять лет на строительстве стадиона.

Вице-губернатор прекрасно осведомлен и о фамилии, и, видимо, о суммах. Но в таком случае непонятны претензии: да, бюджет стадиона разворовывался – ну так именно об этом и шла речь в ролике Навального. Впрочем только ленивый не говорил об этом воровстве. Вот и вице-губернатор подтверждает: да, воровали.

Ну, а что рожа у Навального несимпатичная и сам он, может, человек противный в высшей мере – это-то тут при чем?

Эль Мюрид

По материалам: http://publizist.ru/blogs/33/18341/-