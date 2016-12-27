«Вежливые люди» в Алеппо: Солдаты России и дети Сирии — трогательные кадры (ФОТО)

Предлагаем вашему вниманию небольшой эксклюзивный фоторепортаж «Русской Весны» из освобожденного от боевиков города Алеппо.

Спецгруппа военной полиции Минобороны РФ обеспечивает безопасность во время гуманитарной акции в лагере беженцев Джибрин в пригороде Алеппо.

Сирийские дети неизменно рады своим защитникам из далекой России, они обступают бойцов и радуются возможности сфотографироваться с ними.

На гуманитарных мероприятиях, где раздаются продуктовые наборы, присутствуют и российские военные медики. Врачи и медсестры ежедневно проводят осмотры и оказывают необходимую помощь нуждающимся в полевом госпитале, который вы можете увидеть на первом фото под текстом.

Специальный полевой госпиталь теперь находится под защитой перекрытий для избежания риска ракетных и минометных обстрелов со стороны боевиков.

Военнослужащие военной полиции Вооруженных сил России привлекаются для охраны гуманитарных грузов и иных мероприятий Центра по примирению враждующих сторон, а также для иных задач в интересах российского воинского контингента в Сирии.

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