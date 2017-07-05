Ветераны американской дипломатии опасаются встречи Путина и Трампа

Аналитики и ветераны американской дипломатии выражают обеспокоенность относительно встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Из-за того, что президент США только начинает свою политическую карьеру на международной арене, тогда как глава РФ уже имеет большой опыт управления государством и стратегическое видение, Россия сможет получить определенные преимущества, пишет Bloomberg.

Встреча в рамках саммита G20 будет задавать тон отношениям РФ и США в ближайшие годы, и ранее Путин традиционно использовал личные встречи для того, чтобы добиться своих целей, отмечают эксперты.

Прежде всего, речь будет идти о санкциях против России, ситуации на Украине, ядерном сдерживании КНДР и проблемах вокруг Сирии и Ирана. Кроме того, стороны вряд ли смогут не затронуть скандалы с якобы вмешательством Москвы в выборы в США и Европе.

Дипломаты отмечают, что Трамп действует интуитивно, но в случае с российским президентом, который тщательно готовится к личным встречам и действует как умелый и собранный тактик, это не будет играть на руку президенту США.

Уильям Бернс, бывший посол США в РФ при Джордже Буше-младшем и нынешний президент Фонда Карнеги за международный мир, отметил, что Путин будет хорошо подготовлен к встрече.

России необходимо убедить США восстановить нормальные отношения, «откатить» санкции и преодолеть противоречия по Ближнему Востоку. Хотя Трамп может сказать, что его руки связаны из-за противодействия Конгресса, важным будет именно мнение американского президента, так как именно он, так или иначе, определяет американскую политику в ближайшие годы.

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