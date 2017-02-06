Весь мир против нас: Украина обвинила ООН в «наглом вмешательстве» во внутренние дела

Министр социальной политики Украины Андрей Рева обвинил ООН во вмешательстве во внутренние дела страны.

Как ранее сообщала «Русская Весна», гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Вокер заявил, что организация серьезно обеспокоена прекращением социальных выплат и пенсий переселенцам и жителям Донбасса.

«Такого наглого вмешательства во внутренние дела Украины я еще не видел», — сказал Рева в эфире украинского бюро «Радио Свобода», добавив, что вопрос выплаты пенсий на неподконтрольных Киеву территориях может обсуждаться только после выполнения минских договоренностей в части вопросов безопасности, прекращения огня и отведения вооружения.

Напомним, в ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал «указ об экономической блокаде», согласно которому с территории ДНР и ЛНР вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям Республик пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы украинские власти прекратили еще раньше — с середины лета 2014 года.

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