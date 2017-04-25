Весь Апрель- никому не верь.

6 часов назад, источник: РИА Новости

Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Нагатинский суд Москвы во вторник назначил 2,5 года колонии общего режима националисту Дмитрию Демушкину за опубликованную в социальной сети картинку экстремистского содержания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья согласился с требованием прокуратуры, которая просила для националиста как раз 2,5 года колонии. Защита настаивала на оправдании: своей вины Демушкин не признает.По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в социальной сети фотографию, касающуюся «Русского марша». Эта картинка, согласно экспертизе, содержит «лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, либо ненависти по этоношению к группе лиц, выделяемой о национальности (нерусские)».



Сам Демушкин утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники марша.

Демушкин являлся лидером запрещенных на территории России экстремистских организаций: межрегионального общественного движения «Славянский союз» и межрегионального общественного объединения «Этнополитическое объединение “Русские”».

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109386/18301/-