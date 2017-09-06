«Вертолёты России» впервые представят новейший вертолёт Ка-62

В рамках III Восточного экономического форума холдинг «Вертолёты России», входящий в состав Государственной корпорации «Ростех», впервые продемонстрирует российской и зарубежной публике новейший многоцелевой вертолёт Ка-62.

В пресс-службе компании отметили, что аудитории представят второй лётный образец машины, который был собран на базе Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», расположенной в Приморском крае.

Генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский отметил, что новый вертолёт Ка-62 для посетителей форума станет наглядным примером развития высоких технологий и производственного потенциала Российской Федерации. «Данная модель включает в себя передовые технические решения и демонстрирует возможности отечественных предприятий по выпуску продукции не только военного, но и гражданского сектора. Я уверен, что пользователи вертолёта смогут в полном объёме оценить достоинства этой машины», – подчеркнул Андрей Богинский.

Ка-62 предназначается для выполнения целого спектра задач: перевозки пассажиров, мониторинга местности, спасательных работ, перевозки больных, транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске, патрулирования городов. Конструкция вертолёта позволяет осуществлять поисковые работы в горных районах при плохих погодных условиях.

Планер новейшей лётной машины снабжён аэродинамическими обводами совершенной формы, крупной транспортно-пассажирской кабиной, шасси с тремя опорами и большими иллюминаторами, являющимися также спасательными выходами. Отличительной чертой Ка-62 является многолопастный рулевой винт в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, что защищает деталь от случайных повреждений и минимизирует уровень шума во время эксплуатации.

На данной модели впервые в мировом вертолётостроении имеется система по управлению комплексным электронным оборудованием. Навигационный комплекс с открытой архитектурой по принципу «стеклянной кабины» позволяет выполнять полёты экипажем из одного или двух человек «по приборам» вне зависимости от времени суток, географических и климатических условий.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110533/20160/-