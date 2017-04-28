«Вернитесь на землю»: В Совфеде постпреду США напомнили о третьем законе Ньютона

Давление на Россию изначально контрпродуктивно, постпред США при ООН Никки Хейли должна «вернуться на землю» из «Зазеркалья», считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее Никки Хейли призвала оказать давление на Россию для решения сирийского конфликта. Как заверила Хейли, она и дальше будет оказывать давление на Совет Безопасности ООН, чтобы он функционировал, даже несмотря на российское вето.

«Видимо, постпред США при ООН Никки Хейли плохо училась в школе. А потому напомню ей, что третий закон Ньютона гласит: действию всегда есть равное и противоположное противодействие», — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, в последние годы постпред США при ООН, судя по всему, «находилась в какой-то другой реальности, если так и не смогла понять, что давление на Россию изначально контрпродуктивно».

«Вернитесь на землю, госпожа Хейли. Зазеркалье — не место для пребывания ответственных политиков», — призвал Клинцевич.

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