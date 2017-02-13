«Вернем Нидерландам величие»: вирус Трампа распространяется в Европе

Еще в одной европейской стране заговорили о выходе из Евросоюза. Накануне парламентских выборов в Нидерландах растет популярность ультраправых сил.

Пример Британии, которая летом прошлого года проголосовала на референдуме за «брексит», вдохновил политиков Нидерландов — одного из ведущих государств ЕС.

Уже через месяц, 15 марта, в стране пройдут парламентские выборы, в которых, по данным соцопросов, лидирует ультраправая Партия свободы во главе с 53-летним Гертом Вилдерсом, выступающим за закрытие границ для иммигрантов и проведение референдума о «нексите» — это опрос о целесообразности членства в Евросоюзе, аналогичный британскому.

Вилдерс, которого называют «голландским Трампом» за антииммигрантскую и националистическую риторику, обещает «вернуть Нидерландам величие», как и президент США, предвыборным лозунгом которого было «Сделаем Америку снова великой».

Читайте также: В Польше возродили панщину для украинцев, — польские СМИ

Против договора с Украиной

«Если бы мы в Нидерландах и в Европе сделали то, что делает господин Трамп, а именно: закрыли границы для людей из таких мест, как Сирия, тогда те люди, включительно с террористами, не попали бы в нашу страну, и много невинных жертв терроризма в Европе сегодня были бы живы», — заявил политик на дебатах в национальном парламенте 1 февраля.

Нынешние власти Голландии, стремительно теряющие популярность, упрекают Вилдерса в разжигании нетерпимости, которая только усиливает проблему терроризма.

Кстати, год назад, перед голландским референдумом по «украинскому вопросу», Вилдерс агитировал против одобрения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной.

Нидерланды, напомним, стали единственной страной ЕС, не одобрившей документ. Вилдерс тогда назвал результат «вотумом недоверия европейской элите» и «началом конца ЕС».

Сегодня голландские эксперты подтверждают рост популярности Партии свободы.

Причины — наплыв мигрантов и разочарование в политике Евросоюза. Победа Трампа воодушевила не только Вилдерса, но и все страны, уставшие от беженцев и „исламизации”, а также евроскептиков, которым не нравится диктат Брюсселя и кто считает, что вне Евросоюза голландцы станут жить лучше, поскольку сами будут все решать.

Читайте также: В США перед теннисным матчем исполнили гимн Третьего рейха (+ВИДЕО)

При этом в Голландии полагают, что даже если Вилдерс вырвется в лидеры, ему вряд ли удастся сделать свою партию правящей и стать премьером, поскольку другие партии Нидерландов откажутся вступать в коалицию с радикалами.

Ждать ли «нексита»

При этом показательно, что центристы и либералы в погоне за рейтингами меняют свою умеренную риторику и повторяют тезисы Вилдерса.

Например, премьер Марк Рютте написал избирателям открытое письмо, в котором посоветовал уехать из страны всем, кто не хочет «вести себя прилично» и принять голландскую культуру.

После этого правозащитники обвинили Рютте в подрыве конституционных ценностей.

«Это похоже на облегченный вариант Партии свободы», — сказала Анна Тиммерманс, директор организации Human Rights Watch в Нидерландах в интервью Би-би-си. «Антимиграционная риторика стала особенно популярна с победой Трампа, который взял курс на закрытие границ. А поскольку в обществе на нее есть запрос, то политики пытаются соответствовать тренду.

Так что даже если Вилдерс проиграет, его политика может победить, а именно: в стране могут-таки провести „нексит” и начать борьбу с мигрантами», — говорит Виссер.

Тем временем, как показывают последние опросы, около трети населения страны хотят провести референдум о членстве в ЕС по примеру Британии. «У нас, как у отдельного государства, должны быть свои границы, свои суды, свои законы, которые принимаем мы, а не люди из Брюсселя или Евросоюза», — подначивает Лоуренс Стассен, однопартиец Вилдерса.

Радикалы — на выборах во Франции и Германии

Тем временем единомышленники «голландского Трампа» готовятся к выборам в других странах Европы. На пост президента Франции, которого будут выбирать в апреле, претендует лидер Нацфронта Марин Ле-Пен, а в Германии растет популярность у националистов из «Альтернативы для Германии».

Кстати, Вилдерс, Ле Пен, «альтернативщики» и другие радикальные партии из крайне правой фракции Европарламента «Европа наций и свобод» провели свой съезд сразу после инаугурации Дональда Трампа. Его избрание и «брексит», по мнению Ле Пен, станет эффектом домино и повлечет выход из ЕС других стран. Растущую популярность правых она считает «реакцией на диктат либеральных элит».