Карибский регион буквально попадает «из огня да в полымя» или, точнее, из одного бедственного урагана в другой. Вслед за «Ирмой» к французским островам Сен-Мартен и Сен-Бартельми приближается еще один тропический циклон — «Хосе», который уже усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира — Симпсона.

Как передает EuroNews, в связи с надвигающимся ураганом на островах объявлен красный уровень опасности. Ожидается, что порывы ветра будут достигать 150 километров в час, а высота волн составит восемь метров.

«Хосе» идет буквально по следам «Ирмы». Он должен пройти к северу от Гаити и Кубы, и к утру вторника ослабнуть до тропического шторма. Такм образом, пока не ожидается, что новый ураган обрушится на побережье США.

Ураган «Ирма», который обрушился на заморские департаменты Франции чуть раньше, унес жизни девяти человек, семеро числятся пропавшими без вести. Ущерб оценивается в сумму от 200 до 300 миллионов долларов.