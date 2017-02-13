Вера Брежнева стала брюнеткой

Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками новой фотографией, на которой она предстала в образе жгучей брюнетки, подстриженной под каре.

Фанаты вопрошали, зачем она избавилась от белокурых волос. Многие сравнили певицу с бывшей коллегой по цеху Надеждой Грановской и актрисой Настасьей Самбурской.

«Не надо так», «ужасно в черном цвете», «почему у вас волосы чёрные? Вам вообще не идёт», «ужасно», «Не идёт вообще чёрный цвет, старит так! Не узнала, прям женщина взрослая стала», «Вера, что вы сделали? Просто ужас», — разочаровались фанаты Брежневой.

Позже певица призналась, что это был всего лишь парик и она по-прежнему блондинка.