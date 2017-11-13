Венгрия хочет создать ЗНР на Закарпатье, — украинский эксперт

Венгрия вполне способна организовать на Закарпатье стремящуюся к автономии ЗНР. Такими перспективами всерьез обеспокоено украинское экспертное сообщество.

Как заявил в эфире одного их украинских телеканалов старший научный сотрудник украинского Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко, Будапешт «последовательно обрабатывает» местных украинцев и финансирует для них курсы по изучению венгерского языка.

По его словам, такая политика соседней страны из ЕС способствует тому, что большинство жителей Закарпатья занимают позицию Венгрии и декларируют, что нацменьшинства в «незалежной» подвергаются дискриминации.

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«Украинцы, которые живут там, все в этой ситуации стоят на стороне Венгрии и венгров, которые проживают здесь. В этом проблема», — признал Кравченко.

«Венгрия последовательно работает с украинскими гражданами (на Закарпатье) — они открывают языковые курсы, чтобы украинцы изучали венгерский язык. Эти курсы не для этнических венгров, которые и так знают свой язык», — подчеркнул украинский эксперт.

Он также утверждает, что Будапешт «откровенно спекулирует» на теме реформы образования на Украине. «В этой игре максимально заинтересована Россия, чтобы подставить Украину», — не забыл про «руку Кремля» старший научный сотрудник.