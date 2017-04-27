Венесуэла пригрозила покинуть Организацию американский государств

Если без одобрения Венесуэлы будет проведена какая-либо встреча глав МИД Организации американских государств (ОАГ) по ситуации в Боливарианской Республике без ее согласия, то страна покинет это объединение. Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Дельси Родригес.

«Мы не будем терпеть произвол. Если без одобрения Венесуэлы будет проведена какая-либо встреча глав МИД ОАГ, я получила указания от главы государства, президента Николаса Мадуро, приступить к процедуре вывода Венесуэлы из этой организации», — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что Постоянный совет ОАГ решил провести экстренное совещание глав МИД с целью обсудить ситуацию в Венесуэле. Представитель страны назвал эти планы «враждебным актом».

В Венесуэле с начала апреля проходят различные акции протеста. В одной из них, 20 апреля, пострадали более 200 человек.