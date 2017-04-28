Веллер рассказал о причинах буйства в эфире «Эха Москвы»

Писатель Михаил Веллер, который 27 апреля устроил скандал в эфире «Эха Москвы», попытался оправдать свое буйное поведение, заявив, что причиной произошедшего было нежелание ведущей Ольгой Бычковой слушать гостя.

Отметим, что Михаил Веллер много лет сотрудничает с «Эхом Москвы», ведет там блог и постоянно выступает на передачах.

«Глупая и скандальная сцена между мной и ведущей Бычковой явилась для меня происшествием абсолютно неожиданным и крайне горьким.

Желающие могут смотреть ролик в Интернете, как ведущей глубоко плевать на мнение гостя, которое он собрался изложить слушателям», — отметил писатель-скандалист.

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«Да-да, что-то куда-то летело и характеристика звучала», — признался Веллер, весьма неодобрительно отозвавшись при этом об уровне современной журналистки.

«В те времена, когда я учился журналистике, профессионализмом в работе с собеседником считалось умение взять интервью у телеграфного столба, физика-теоретика и глухонемого футболиста. Профессионализмом считалось найти общий язык с африканским пигмеем. Дать через пять минут беседы почувствовать человеку, что ты его друг, единомышленник и компетентный коллега», — ударился в воспоминания писатель.

Кроме того, Веллер заявил, что если гость передачи «говорит интересно и содержательно — профессионализм журналиста заключается в том, чтобы не мешать, пока он не нужен».

Он добавил, что по-прежнему с уважением относится к «Эху Москвы», но не появится на радиостанции до тех пор, пока ему не будут принесены извинения.

Напомним, что после того, как Веллер запустил в ведущую «Эха Москвы» микрофоном и кружкой, российско-эстонский правозащитник Дмитрий Линтер предложил писателю вплотную заняться вопросами психического здоровья.

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