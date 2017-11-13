Великодушие смягчает сердца

Не прошло и четырех лет с момента беспрецедентной по своей смелости, стойкости и высокому гражданскому подъему попытки создания свободного и справедливого государства Новороссия, как усилиями капитанов и их помощников яхта «Победа» еще практически на старте была в торжественной обстановке переименована в яхту «Беда». А сама утопающая в крови «Новороссия», пройдя через промежуточную стадию «ЛДНР», скоро рискует умалиться как бальзаковская шагреневая кожа до плачевного состояния «ОРДИЛОС», предварительно выполнив все неумеренные желания сторон и не-сторон.

Нашумевшие недавние высказывания и.о. министра иностранных дел ЛНР В. Дейнего о том, что у Республик нет иного пути, кроме как вернуться с повинной головой в фильтрационные лагеря укронацистов, да еще и под позорной кличкой «ОРДИЛОС», собственно, ничего новаторского и целеполагающего донбасскому народу, уже вдоволь настрадавшемуся в подвешенном на дыбе минского словоблудия состоянии, не принесли, кроме печальной ясности в данном вопросе. Несомненно, что г-н Дейнего своими тезисами весьма неприятно резанул слух простого жителя ЛНР, но, может быть, ему надо было публично выступить со своими откровениями чуть раньше, ибо все, что он сказал, чуть ли не дословно вписывается в прокрустово ложе минских протоколов и соглашений, которым, как известно всем и каждому, альтернативы нет, и за которые уже три года доблестно сражаются на минских дипломатических фронтах полпреды ЛДНР.

Более того, заявка США на 20000 миротворцев ООН, которых международное сообщество планирует разместить на территории ЛДНР, в том числе и на российской границе, также подоспела как нельзя вовремя, и внаукраинская сторона уже по этому поводу веселится и ликует:

«Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе, —заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

«Я несколько часов назад разговаривал с Куртом, мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой, — сказал Климкин в эфире украинского телеканала «Интер».

Тщеславная и злорадная, но несомненно четкая логика внаукраинской стороны проста и понятна, непонятно только, почему республиканские представители настроены на ту же волну белого шума. Г-н Пушилин, как следует из его же слов, в принципе, не против размещения в ДНР контингента ООН, а просто смутился заявленным диким количеством миротворцев на душу сотрудника СММ ОБСЕ. А г-н Плотницкий попытался то ли оправдать, то ли наоборот, дезавуировать своего министра иностранных дел, заявив:

«За внешний политический курс Республики отвечает Глава. Поэтому слушайте, что говорю я. А я всегда говорил, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем, — подчеркнул он.

Плотницкий отметил, что ЛНР в ближайшей перспективе не может вернуться в состав Украины.

А куда возвращаться? На пепелище? У нас нет той Украины, которая была до войны. Экономики нет, государства нет, национального единства давно нет, исторические корни обрезаны, все потеряно, нацисты, бандеровцы. Куда возвращаться? — заметил Глава ЛНР.

При этом Плотницкий добавил, что в минских договоренностях идет речь о построении «новой Украины», к которой, в случае одобрения жителей ЛНР, Республика может присоединиться».

Иными словами, несмотря на отсутствие для ЛНР иных путей, кроме пути в Россию, если внаукраина все-таки неведомым и волшебным образом «обновится» в рамках минских договоренностей и несколько улучшит свою экономическую ситуацию, то туда тоже можно рьяно устремиться, в случае одобрения жителей Республики, конечно.

Чересчур гибкая политика Кремля в отношении Республик, который устами министра иностранных дел РФ г-на Лаврова заявил, что во-первых, «войны в Донбассе нет» (непонятно только, отчего люди под обстрелами гибнут каждый день в течение трех лет), а во-вторых «мы добились от них того, что несмотря на принятые декларации о независимости, проведенный референдум о суверенитете, они, тем не менее, после достижения минских договоренностей выступили за то, чтобы искать решение всех своих проблем в рамках украинского государства», принесла свои ядовитые плоды. Увы, но руководители и официальные представители ЛДНР весьма оперативно, хотя и не столь изящно, как их московские коллеги, научились ловить попутный ветер, колебаться вместе с генеральной линией и делать заявления, противоречащие сами себе и здравому смыслу.

К слову, «они», пренебрежительно упомянутые г-ном Лавровым – это простые жители ЛДНР, не министры и не главы департаментов и управлений, а те самые мирные люди, в одночасье попавшие на фронт, который волей авторов «линии разграничения» пролег по их улицам, дворам и огородам, те самые шахтеры, врачи, охранники и домохозяйки, которые останавливали голыми руками танки, которые несли на первые самодельные блокпосты сигареты и еду ополченцам, до зубов вооруженным «сайгами» и травматами, которые, сидя во время обстрелов в подвалах собственных домов, терпеливо ждали, что великая Россия придет и защитит их от безжалостного истребления укронацистами.

И эти самые «они» вовсе не презрели результаты Референдума 11 мая 2014 года и отнюдь не выступили стройными рядами за поиск решения своих проблем в рамках внаукраины, несмотря ни на какие беды и лишения, во многом искусственно созданные более влиятельными сторонами и не-сторонами конфликта. Так что не очень понятно, из каких непроверенных информационных источников министр черпает сведения о настроениях жителей Республик. Сколько дончан и луганчан не добивали одни и сколько не добивались от них «единственно правильного» мнения другие, но с 2014 года к сведению г-на Лаврова по сути ничего не изменилось – никаких братаний с нацистами, никаких «бандер», никаких факельных шествий и поскакушек, никаких «ордилосов», никаких «понять и простить».

Понятно, что для РФ такое необъяснимое упрямство каких-то криптоукраинских донбасских обывателей, жадно пожирающих мифические гуманитарные макароны и перловку, неприятно и обременительно, ибо сама–то она на государственном уровне, несмотря ни на какие оскорбительные распевки в адрес своего лидера, демонстративные срывания флагов с посольств и консульств, кликушества про «москалей на ножи» и законодательно утвержденное наименование «агрессора», продолжает активно партнерствовать с уважаемыми укроинвесторами и «лучшим выбором украинского народа», кровавым кондитером П. Порошенко:

«У вас три четверти угля поставлены из России. — Напомнил киевской хунте бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. — Никакая Пенсильвания вам столько не доставит! Самые крупные инвестиции — из России. Из 3 миллиардов 2,6 продолжают вкладывать российские банки».

Очевидно, что у ЛДНР нет, а быть может, и изначально не было ни друзей, ни союзников, и спасение утопающих – исключительно дело рук самих утопающих. Тогда зачем солидаризироваться с кремлевской тенденцией насильственного заталкивания Республик внаукраину, публично заявлять во всеуслышание о «единственном пути» и не имеющих значения названиях, соглашаться с самой инициативой размещения миротворческого контингента на своей земле. Добросовестное подпевание российскому утомлению донбасским солнцем является не просто ошибкой – это прямое самоубийство из угождения в чистом виде. В чем состоит профит облегчения великой Российской Федерации процесса «урегулирования» с помощью миротворцев донбасского конфликта для маленького, но гордого Донбасса – непонятно, но официальные лица Республик как нарочно то и дело провозглашают то о неудержимом желании влиться в состав внаукраины под любым названием, хоть горшком назови — только в печь не ставь, то о безальтернативности минских протоколов, в которых собственно и навязан Республикам неопределенный, но по умолчанию не внушающий доверия статус «ОРДИЛОС».

И пусть в лучезарном будущем народ Донбасса ожидают вооруженные миротворцы и фильтрационные лагеря, неонацисты и кровная месть за «побратимов», насилие и репрессии, но слуг народа по необъяснимым причинам все это как бы устраивает, если верить их собственным словам, правда с незначительными оговорками, но все-таки принципиальных расхождений по основополагающим вопросам нет.

Собственно выгоду при таком положении дел извлечет не только внаукраина, всемерно поддержанная западными кураторами, но и сама РФ, на голубом глазу уважающая «добровольный и самостоятельный выбор населения Юго-Востока», якобы истово рвущегося обратно внаукраину, на время сохраняющая даже не лицо, а хорошую мину при плохой игре (пока вопрос о Крыме не встанет, а он неизбежно встанет, ибо аппетит к международным хищникам приходит во время еды), но навсегда теряющая русский Донбасс и Новороссию, а заодно и саму себя. Вот только народу Донбасса все это убогое, смертоносное, но весьма красноречивое молчание слишком уж вежливых ягнят явно «дорого и ни к чему»:

«Вонзил кинжал убийца нечестивый

В грудь Деларю.

Тот, шляпу сняв, сказал ему учтиво:

«Благодарю».

Тут в левый бок ему кинжал ужасный

Злодей вогнал,

А Деларю сказал:

«Какой прекрасный У вас кинжал!»

(А.К. Толстой)

Редактор «Народного Журналиста» Любовь Донецкая

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110740/21309/-