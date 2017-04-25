Великобритания депортировала в США «самого красивого преступника в мире»

В лондонском аэропорту Хитроу был задержан американец Джереми Микс, признанный в 2014 году «самым красивым преступником в мире». В результате его депортировали обратно в США, сообщает Daily Mail.

32-летний Микс, ставший моделью после выхода из тюрьмы в 2016 году, прилетел в британскую столицу на съемки. В итоге ему пришлось вернуться в Нью-Йорк. Его жена и менеджер остались в Лондоне.

Как писал «Ридус», Микс прославился в 2014 году, когда его задержали за незаконное хранение оружия и приговорили к 27 месяцам лишения свободы. После публикации его фото на страничке полиции штата Калифорния в Facebook пользователи соцсетей активно постили кадры с ним, а модельные агентства начали присылать ему предложения прямо в тюрьму. Выйдя на свободу весной 2016 года, он заключил контракт с модельным агентством White Cross Management.