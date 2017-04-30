Ведущий Fox News не сдержал шока от «Арктического трилистника» в прямом эфире (ВИДЕО)

Суперсовременная военная база Арктический трилистник впечатлила телеканал Fox News. Виртуальным туром российское Минобороны дало понять серьёзность намерений Кремля в регионе и подсластило пилюлю фотографиями со щенками, ведь все их любят, отмечает ведущий. И даже бывший спецпредставитель США по Арктике признал, что Вашингтону не угнаться за Москвой в освоении региона.

Стали известны новые подробности о новой суперсовременной российской военной базе в Арктике. Официальные представители России опубликовали виртуальный онлайн-тур по базе, заявляя, что она позволяет вооружённым силам страны нести военную службу и выполнять боевые задачи в жёстких условиях Арктики. Впечатления очень неоднозначные.

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В слайд-шоу на экране вы видите ряд фотографий базы. Взгляните на это здание. Это вид сверху. Они (русские. — прим. ред.) называют это Арктическим трилистником. Видите эти три элемента здесь: раз, два, три. И посмотрите на этот снимок с земли. Должностные лица Министерства обороны утверждают, что весь комплекс занимает тысячи квадратных миль — целых 14 тысяч. Внутри, по их словам, могут одновременно находиться 150 человек. По сути, они могут там жить.

Вот другой снимок, изнутри базы, сделанный с помощью объектива «рыбий глаз». И наша любимая фотография! (А теперь на секунду вспомните, что это опубликованные Россией фотографии их военной базы в Арктике.)

И посмотрите на это: все обожают щенков! Так что если строите сомнительную базу и публикуете её снимки, добавьте щенков. Так всем больше понравится.

Русские непредсказуемы, но они не сумасшедшие. С домашними животными всё становится лучше.

Как мне сообщили, на этом сверхсекретном объекте также есть театры и концертные залы. Русские опубликовали ещё одно фото. Что это за фотография? Ещё одна. С собаками. Просто потому, что это собаки. Дженнифер Гриффин, если забыть о собаках, вся эта база выглядит очень неоднозначно.

Дженнифер Гриффин, корреспондент Fox News: Обычно, Шеппард, русские о своих вооружённых силах секретничают, но об этой новой военной базе в Арктике объявил министр обороны России, прорекламировав её с помощью интерактивного тура на сайте министерства. Как уже было упомянуто, её площадь составляет 14 тысяч квадратных миль.

Полярный комплекс может разместить 150 военнослужащих в погодных условиях ниже нуля на период до 18 месяцев. На недавних фото показаны вооружённые российские военнослужащие верхом на оленях во время внезапных учений.

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Роберт Папп, отставной адмирал, бывший спецпредставитель США по делам Арктики: Я уверен, что Соединённые Штаты отстают от России.

Мы сделали отличные шаги вперёд за последние, возможно, пять или шесть лет, но мы всё ещё, к сожалению, отстаём.

Мы, США, думаем о многих событиях, происходящих по всему миру, и не сосредотачиваемся на Арктике.

Дженнифер Гриффин: Адмирал Роберт Папп, бывший спецпредставитель Госдепартамента по Арктике, предупреждает, что Владимир Путин позиционирует себя как человека, у которого есть притязания на запасы нефти и газа этого региона, превышающие те, что в Саудовской Аравии, стоимостью триллионы долларов, и на контроль над будущими морскими путями, открывающимися из-за глобального потепления.

Недавно в Арктике были замечены китайские исследовательские суда, которые изучали новые морские маршруты.

Дэн Салливан, сенатор от штата Аляска в комитете сената США по вооружённым силам:

Открываются морские пути, и президент Путин сам сказал, что Арктика будет новым Суэцким каналом.

Дженнифер Гриффин:

Сенатор Аляски Дэн Салливан подчёркивает, что на вооружении России 40 ледоколов, а в распоряжении Соединённых Штатов только два, причём один из них сломан, Шеппард.

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