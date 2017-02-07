Ведущий Fox News, назвавший Путина «убийцей», рассказал когда извинится

Ведущий телеканала Fox News Билл О’Райли ответил на предложение Кремля принести извинения президенту России Владимиру Путину, которого журналист во время интервью с главой США Дональдом Трампом назвал «убийцей», сообщает в понедельник The Hollywood Reporter.

«Я работаю над извинениями, но это займет некоторое время, — заявил О’Райли. — Сможете проверить году эдак в 2023».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбительной реплику репортера. «Конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента (РФ — прим.ред.) от такой уважаемой компании (как Fox News — прим.ред.)», — сказал представитель Кремля. Реакцию Трампа на вопрос О’Райли Песков комментировать не стал.

5 февраля в интервью Fox News в ответ на реплику ведущего о том, что Путин — «убийца», глава Белого дома сказал: «Давайте посмотрим, что мы сделали. Совершили много ошибок. К примеру, я с самого начала был против войны в Ираке».

Журналист ответил, «что это были только ошибки», но не убийства. Трамп, в свою очередь, отметил: «Хорошо. Но ведь многие погибли. На свете полно убийц. У нас есть много убийц. И что вы думаете? Наша страна так уж невинна?»