Ведущие газеты США нашли речи Трампа о Палестине и Израиле «абсурдными»

Ведущие американские издания назвали комментарии президента Дональда Трампа в отношении принципа «два государства для двух народов» в палестино-израильском урегулировании «абсурдными». Таких оценок Трамп удостоился после совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, состоявшейся накануне в Вашингтоне, пишет The Times of Israel.

Газеты The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times сошлись во мнении, что высказывания Трампа о возможности иного алгоритма решения конфликта между Израилем и Палестиной, помимо принципа «двух государств», не только «наивны» и «абсурдны». но и представляют большую опасность для стабильности на Ближнем Востоке.

Так, LA Times упрекнула Трампа в том, что он фактически «снёс» идею урегулирования, которой все последние десятилетия придерживались США. Речи президента о возможном наличии решения в виде «одного государства (Израиля)», если это «устроит обе стороны», газета определила «абсурдными».