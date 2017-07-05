ВЭБ будет строить в России вычислительные центры для внедрения блокчейна в госуправление

ВЭБ рассматривает варианты площадок для строительства в России вычислительных мощностей для внедрения технологии блокчейн, рассказал журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков по итогам первого заседания рабочей группы по применению блокчейна в государственном и корпоративном управлении.

«Мы сейчас говорим о технологическом майнинге, который нужен для валидации (транзакций на базе блокчейн-технологий — прим. ред.). Для этого нам важно определить, где в стране будут майнинговые центры. Их не должно быть много», — сказал он, отметив, что центры могут в дальнейшем использоваться не только для блокчейна ВЭБ, но и ЦБ, который участвует в разработке блокчейн-платформы для банков «мастерчейн».

Технология блокчейн (и криптовалюты Биткойн как частного случая ее применения) основана на блоках транзакций — структур для записи группы транзакций в системе. Чтобы транзакция считалась «подтвержденной», ее необходимо проверить, после чего уже группу транзакций записывать в блок.

«Майнингом» в системе Биткойн называется как раз деятельность по созданию новых блоков (фактически подбору новых значений с помощью вычислительных мощностей) для получения валюты. Однако технологически аналогичный процесс возможен в любой системе на основе блокчейн.

Как пояснил министр экономического развития Максим Орешкин (также входит в рабочую группу по блокчейну), при выборе региона для центров критичными факторами являются климат и стоимость электроэнергии.

«Должно быть не очень жарко и не очень дорого, нужно баланс найти», — сказал он, отметив, что одним из факторов выбора локации может быть наличие электростанции.

«Мы рассматриваем несколько площадок, они действительно на севере расположены, еще Билибинск — рассматриваем разные варианты», — сказал в свою очередь Горьков.

Первые предложения по строительству инфраструктуры госкорпорация представит на следующем заседании рабочей группы, которое, возможно, пройдет в центре компетенции по новым материалам и прорывным технологиям при НИТУ «МИСиС» (ранее Горьков говорил, что ВЭБ откроет его в сентябре).

Целями рабочей группы являются координация действий госорганов для внедрения блокчейна в России, решение проблем, препятствующих развитию этой технологии, формирование механизмов внедрения блокчейн в госорганах. Возглавляет рабочую группу первый вице-премьер Игорь Шувалов.

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