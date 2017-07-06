ВАЖНО: Задержанных пограничников РФ обвиняют в «посягательстве на целостность Украины»

В СБУ заявили, что в отношении задержанных в ночь на 30 июня в Херсонской области российских пограничников 3 июля начато досудебное расследование уголовного дела по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

«Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ — заместитель начальника резервной заставы в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов в период с декабря 2016 года до 30 июня 2017 выполняли служебные задачи в интересах Российской Федерации с целью изменения границ территории или государственной границы Украины», — говорится в сообщении СБУ.

Сейчас задержанные российские пограничники находятся в изоляторе временного содержания.

«В ближайшее время следователи СБУ объявят сотрудникам ФСБ о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и будут инициировать перед судом избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в СБУ.

Напомним, 30 июня Каланчакский районный суд Херсонской области привлек двоих россиян к административной ответственности за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» и арестовал мужчин на 15 суток.

Читайте также: ВАЖНО: ФСБ прокомментировала задержание российских пограничников на Украине