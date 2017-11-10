ВАЖНО: Встреча Трампа и Путина неожиданно сорвалась

Президенты России и США не встретятся на полях идущего сейчас во Вьетнаме саммита АТЭС.

При этом ранее обе стороны неоднократно заявляли о возможности встречи, называя даже дату и время.

Напомним, инициатором встречи стал Дональд Трамп. Именно он первым выразил желание увидеться с российским коллегой в Дананге, заявив, что «Владимир Путин очень важен для решения северокорейского вопроса».

Об отмене встречи только что сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Якобы встретиться с Путиным Трампу помешает плотный график.

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