Россия 

ВАЖНО: Встреча Трампа и Путина неожиданно сорвалась

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ВАЖНО: Встреча Трампа и Путина неожиданно сорвалась | Русская весна

Президенты России и США не встретятся на полях идущего сейчас во Вьетнаме саммита АТЭС.

При этом ранее обе стороны неоднократно заявляли о возможности встречи, называя даже дату и время.

Напомним, инициатором встречи стал Дональд Трамп. Именно он первым выразил желание увидеться с российским коллегой в Дананге, заявив, что «Владимир Путин очень важен для решения северокорейского вопроса».

Об отмене встречи только что сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Якобы встретиться с Путиным Трампу помешает плотный график.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510294839

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