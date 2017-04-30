Украина 

ВАЖНО: В украинских войсках — эпидемия чумы (ВИДЕО)

0 коментариев
ВАЖНО: В украинских войсках — эпидемия чумы (ВИДЕО) | Русская весна

Заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин в ходе сегодняшнего брифинга заявил о том, что военнослужащие ВСУ заболели в Мариуполе лёгкой формой чумы — туляремией, несколько человек скончались.

Симптомы заболевания — высокая температура тела и быстрое обезвоживание. Причина ее возникновения — недостаточное обеспечение украинской армии, вынуждающее военнослужащих переходить на «подножный корм».

— Количество заболевших говорит о начале эпидемии. В городскую больницу Мариуполя доставлено около 80 процентов личного состава батальона. Местные жители жалуются, что больница переполнена, — сказал Басурин.

Басурин сообщил, что болезнь передаётся воздушно-капельным путём, и призвал жителей Мариуполя избегать контактов с военнослужащими. 

Читайте также: Цель «слива» о переговорах Путина с Порошенко и решение «украинского вопроса»

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493571415

Другие новости:

8szhtl_1474230722

У посольства России в Киеве продолжаются потасовки (ВИДЕО)

0
wibebo_1491067923

Украина не будет амнистировать ополченцев Донбасса

0
oswfnd_1466961850

Сценарий атаки на Донбасс. Денис Денисов

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *