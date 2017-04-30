ВАЖНО: В украинских войсках — эпидемия чумы (ВИДЕО)

Заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин в ходе сегодняшнего брифинга заявил о том, что военнослужащие ВСУ заболели в Мариуполе лёгкой формой чумы — туляремией, несколько человек скончались.

Симптомы заболевания — высокая температура тела и быстрое обезвоживание. Причина ее возникновения — недостаточное обеспечение украинской армии, вынуждающее военнослужащих переходить на «подножный корм».

— Количество заболевших говорит о начале эпидемии. В городскую больницу Мариуполя доставлено около 80 процентов личного состава батальона. Местные жители жалуются, что больница переполнена, — сказал Басурин.

Басурин сообщил, что болезнь передаётся воздушно-капельным путём, и призвал жителей Мариуполя избегать контактов с военнослужащими.

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