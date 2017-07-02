Украина 

ВАЖНО: В Киеве 6 станций метро закрыты из-за сообщения о минировании

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ВАЖНО: В Киеве 6 станций метро закрыты из-за сообщения о минировании | Русская весна

В Киеве закрыты станции «Майдан Независимости» и «Льва Толстого», а также смежные с ними «Крещатик» и Дворец спорта» из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщает пресс-слуба метрополитена.

«Поступили анонимные звонки о минировании станций. Проверили „Оболонь“, „Минскую“. Были закрыты „Майдан Независимости“ и „Льва Толстого“, а также станции пересадок», — говорится в сообщении.

Сегодня утром уже поступало сообщение о минировании одной из центральных станций — «Театральной».

По имеющейся на данный момент информации, взрывчатка ни на одной из станций обнаружена не была.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1498999090

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