ВАЖНО: в атмосфере над Украиной обнаружено радиоактивное вещество неизвестного происхождения
В воздухе над Украиной обнаружили радиоактивное вещество неизвестного происхождения, сообщает Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности.
В заявлении говорится, что в течение нескольких дней было зафиксировано наличие радиоизотопа рутения «Рутений — 106» в виде аэрозоля.
Конценрация вещества в Киеве не превышает допустимый уровень, но при нормальных условиях этого изотопа не должно быть вообще.
Рутений — 106 используется в медицинской сфере при лечении онкозаболеваний глаз.
Ситуацию называют контролируемой, но требующей масштабных исследований. Эксперты говорят, что влияние произошедшего на здоровье украинцев минимально.
Как ранее сообщалось, на Чернобыльской АЭС закончилось место для хранения радиоактивных отходов.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1507325735
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