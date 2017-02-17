ВАЖНО: Украинская полиция взяла под контроль все дороги у линии разграничения с ДНР (ФОТО)

Сегодня с пяти часов утра территориальные подразделения полиции на оккупированной Киевом части ДНР переведены на усиленный режим несения службы.

В частности, ужесточен контроль въездов и выездов на линии разграничения. В Киеве утверждают, что речь идет об учениях.

«Целью учений было отработать оперативное реагирование на любую угрозу. Правоохранители взяли под контроль все дороги рядом с линией разграничения, выезды и въезды в область, дороги стратегического значения и те, по которым граждане пытаются обойти блокпосты», — говорится в сообщении пресс-службы «полиции Донецкой области».

Учитывая серьезность всего происходящего на Донбассе в последние дни (блокада ж/д сообщения радикалами, важные заявления Глав ЛНР и ДНР сегодня), в действиях полиции явно ощущается истерика.

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Власти Украины очевидно паникуют на фоне продолжающейся торговой блокады ДНР и ЛНР, которую осуществляют нардепы и «ветераны АТО».

Напомним, ранее депутат Рады Семенченко объявил о том, что боевики готовы оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

Таким образом, вполне вероятно, что полиция получила команду «в ружье» для противодействия не защитникам Донбасса, а своим же «побратымам».

Добавим, что усиленный режим работы полиции Донецкой области будет сохраняться как минимум до конца дня.